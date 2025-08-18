Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gaienhofen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Straße "Zum Hohenmarkt" - Unbekannter streift Auto im Gegenverkehr und fährt weiter (17.08.2025)

Gaienhofen (ots)

Die Polizei such Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht auf Sonntag auf der Straße "Zum Hohenmarkt" ereignet hat. Ein 45-jähriger Audifahrer war gegen 03.30 Uhr von Weiler kommend in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Ludwig-Finckh-Weg kam ihm in der Kurve ein unbekannter Autofahrer entgegen, der aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geriet und dort den Audi streifte. Anschließend hielt der Unbekannte kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort und flüchtete. Durch die Kollision entstand an dem Audi ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Der Unbekannte verlor infolge des Zusammenstoßes das Gehäuse seines Außenspiegels. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen dunkelblauen Mercedes der C-Klasse gehandelt haben.

Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf das unfallflüchtige Auto geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

