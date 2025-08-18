Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 29-Jähriger verursacht Unfall auf dem Media Markt Parkplatz - Geschädigter gesucht (17.08.2025)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat am späten Samstagabend auf dem Parkplatz des Media Marktes einen Unfall verursacht und ist anschließend zunächst davongefahren. Gegen Mitternacht touchierte der 29-Jährige beim rückwärts Ausparken ein hinter ihm stehendes Auto. Ohne den Unfall jedoch umgehend zu melden, fuhr er zunächst nach Hause, ehe Mitteilung bei der Polizei erfolgte. Bei einer Überprüfung des Parkplatzes konnte kein beschädigtes Auto festgestellt werden. Aufgrund der minimalen Spuren am Fahrzeug des 29-Jährigen dürfte es sich bei dem mutmaßlich touchierten Auto um einen weißen Wagen gehandelt haben.

Die Polizei bittet den Fahrzeughalter, der in der Nacht auf Sonntag mit einem weißen Auto - das nun unter Umständen leichte Beschädigungen aufweist - auf dem Media Markt Parkplatz stand, sich beim Revier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

