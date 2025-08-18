POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Schwaketenstraße - blauen BMW an Ladesäule angefahren (17.08.2025)
Konstanz (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagvormittag auf der Schwaketenstraße eine Unfallflucht begangen. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 12 Uhr touchierte der Unbekannte den an einer der Ladesäulen der Stadtwerke stehenden blauen BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich anschließend um eine Regulierung zu kümmern, fuhr er dann jedoch einfach davon.
Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.
