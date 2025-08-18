Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 - Auto kommt von Fahrbahn ab - 28-Jähriger leicht verletzt (17.08.2025)

Gottmadingen, A81 (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer infolge eines Unfalls auf der Autobahn 81 am Sonntagmittag. Der 28-jährige Hyundaifahrer kam zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Heilsbergtunnel nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er einen hinter der Leitplanke stehenden Stromkasten und eine Geschwindigkeitsanzeigetafel touchierte, ehe der Wagen am Abhang in der Böschung liegen blieb. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Mann in ein Krankenhaus. An dem nicht mehr fahrbereiten Hyundai Tucson entstand Blechschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Höhe des am Stromkasten und Geschwindigkeitsanzeigetafel entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Während der Bergung des demolierten Wagens war die Autobahn kurzzeitig vollgesperrt. Die Feuerwehr Singen unterstützte vor Ort mit sechs Fahrzeugen und 20 Mann.

