POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Dreiste Diebe bestehlen Schlafenden (16.08.2025)

Spaichingen (ots)

Am Samstagabend haben dreiste Diebe einen schlafenden Mann auf dem Marktplatz bestohlen. Kurz nach 18 Uhr begaben sich vier unbekannte Jugendliche zu einem an einer Parkbank vor der Sparkasse schlafenden 27-Jährigen und zogen ihm unbemerkt seinen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Zwei Passantinnen bekam den Vorfall mit und verständigten daraufhin die Polizei. Zu den Dieben lediglich bekannt, dass es sich um vier männliche Jugendliche gehandelt haben soll.

Sachdienliche Hinweise zu den dreisten Dieben nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

