Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Dreiste Diebe bestehlen Schlafenden (16.08.2025)

Spaichingen (ots)

Am Samstagabend haben dreiste Diebe einen schlafenden Mann auf dem Marktplatz bestohlen. Kurz nach 18 Uhr begaben sich vier unbekannte Jugendliche zu einem an einer Parkbank vor der Sparkasse schlafenden 27-Jährigen und zogen ihm unbemerkt seinen Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Zwei Passantinnen bekam den Vorfall mit und verständigten daraufhin die Polizei. Zu den Dieben lediglich bekannt, dass es sich um vier männliche Jugendliche gehandelt haben soll.

Sachdienliche Hinweise zu den dreisten Dieben nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

  • 18.08.2025 – 12:13

    POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 22-Jährige (17.08.2025)

    Bodman-Ludwigshafen (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag auf dem Festgelände des Hafenfestes eine junge Frau belästigt. Kurz nach Mitternacht fasst der Mann der 22-Jährigen im Vorbeilaufen an den Po und drückte zu. Anschließend flüchtete er. Zur Beschreibung des Unbekannten ist bekannt, dass er etwa 60 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 07:51

    POL-KN: POL-Einsatz: Zeugenaufruf - Schiffsunfall mit unbekanntem Verursacher

    Reichenau (ots) - Dem Wasserschutzpolizeiposten Reichenau wurde ein abgebrochener treibender Fischereigrenzpfahl vor der Sandseele gemeldet. Nach Inaugenscheinnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass ein Boot in der Nacht vom 14. auf den 15. August den massiven Pfahl übersehen und abgefahren hat und sich anschließend entfernte, ohne die Unfallbeteiligung zu melden. ...

    mehr
