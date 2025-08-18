Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unbekannter belästigt 22-Jährige (17.08.2025)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag auf dem Festgelände des Hafenfestes eine junge Frau belästigt. Kurz nach Mitternacht fasst der Mann der 22-Jährigen im Vorbeilaufen an den Po und drückte zu. Anschließend flüchtete er.

Zur Beschreibung des Unbekannten ist bekannt, dass er etwa 60 Jahre alt und ungefähr 175 Zentimeter groß war. Er hatte kurze, graue Haare und trug ein blaues T-Shirt.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell