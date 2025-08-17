PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Vermisster Senior in Aach durch Suchmaßnahmen lebend gefunden - Bezug heutige Pressemeldung von 09.34 Uhr (17.08.2025)

Aach (ots)

Die seit gestern Abend durchgeführten Suchmaßnahmen im Ortsgebiet von Aach führten in der heutigen Mittagszeit zum Auffinden der vermissten Person aus dem Seniorenheim. Er konnte im Industriegebiet von Aach auf dem Gelände eines Autohauses durch Suchkräfte angetroffen werden. Dem Senior geht es den Umständen entsprechend gut, er wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurück genommen.

