Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, A81

Lkr. Rottweil) Zwei Verkehrsunfälle durch Aquaplaning auf der A81 verursachen etwa 32.000 Euro Sachschaden (16.08.2025)

Sulz am Neckar, A81 (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro sind die Bilanz zweier Aquaplaningunfälle auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz am Neckar und Empfingen. Gegen 19:15 Uhr verlor zunächst eine in Fahrtrichtung Singen fahrende 26-jährige Fahrerin, vermutlich auf Grund der Wetterverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihren Ford und schleuderte in die Mittelleitplanke. Hier kam das Auto entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein nachfolgender BMW wurde durch Trümmerteile beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Zur gleichen Zeit ereignete sich in der Gegenrichtung der A81 ein weiterer witterungsbedingter Verkehrsunfall. Hier kam eine 57-jährige Peugeot-Fahrerin, ebenfalls vermutlich infolge dem Starkregen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß gegen die Mittelleitplanke und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Bei diesem Verkehrsunfall wird der Sachschaden auf etwa 22.000 Euro eingeschätzt.

