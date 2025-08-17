Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Krebsgraben durch Öl verunreinigt - Zeugenaufruf (16.08.2025)

Villingen-Schwenningen (ots)

Auf unbekannte Art und Weise ist am Samstagabend zu einer Gewässerverunreinigung im Krebsgraben gekommen. Gegen 18:15 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei Villingen im Bereich der Sebastian-Kneipp-Straße einen Ölfilm auf dem Zufluss der Brigach mit. Wo und auf welchem Wege die geschätzten 5 bis 20 Liter Betriebsmittel in den Fluss gelangten blieb zunächst unklar. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Villingen richtete zwei Ölsperren ein. Vertreter des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis, Amt für Wasser und Bodenschutz, sowie der örtlichen Kläranlage, machten sich vor Ort ein Bild der Lage. Ob und in welchem Umfang es zu Beeinträchtigungen der Wasserqualität in der Brigach kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell