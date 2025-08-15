Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Insgesamt knapp 300.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der A81 (15.08.2025)

Singen, B33, Lkr. Konstanz (ots)

Eine leicht verletzte Person und Blechschaden in Höhe von insgesamt knapp 300.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls auf der Bundesstraße 33 zwischen der Anschlussstelle Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau am Freitagmorgen. Ein 58-Jähriger war mit einem Wohnmobil auf der B33 von Konstanz in Richtung Singen unterwegs. Beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuggespanns übersah er einen auf der linken Spur von hinten kommenden Hyundai, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte und in das Heck des Campingmobils prallte. Durch die Wucht der Kollision verlor der 58-Jährige die Kontrolle und touchierte infolge dessen die Mittelschutzplanke, ehe das Fahrzeug schließlich liegenblieb. Der Fahrer des Hyundai erlitt leichte Verletzungen und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sowohl der Hyundai als auch das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr erheblich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell