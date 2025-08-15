Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Männer rauben 19-Jährigen aus - Kriminalpolizei ermittelt (14.08.2025)

Konstanz (ots)

Nachdem es am Donnerstagabend an der Theodor-Heuss-Straße zu einem Raub gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Gegen 22.40 Uhr hielt sich ein 19-Jähriger auf der Wiese vor dem ehemaligen Telekom-Gebäude auf, als ihn unvermittelt drei Männer angriffen, auf ihn einschlugen und ihm schließlich mehrere hundert Euro Bargeld aus der Hosentasche entwendeten. Eine umgehende Fahndung nach den drei bislang unbekannten Angreifern verlief ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat Konstanz bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

