Auf einem Radweg, zwischen der Burg- und "Alte Herdstraße", ist es am Donnerstag, gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer gekommen. Dem 84-Jährigen kamen zwei E-Scooter-Fahrer entgegen. Da diese nebeneinander fuhren, reichte der vorhandene Platz für ein gefahrloses Vorbeikommen nicht mehr aus und der Senior lenkte zur Seite. Dabei stieß er mit einer Wand zusammen und stürzte. Er verletzte sich dadurch schwer und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil sucht nun nach den beiden E-Schooter-Fahrern, die sich einer Unfallflucht schuldig gemacht haben. Hinweise nimmt die Dienststelle unter 0741 / 348790 entgegen.

