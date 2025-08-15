Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht an der Einfahrt zum Parkhaus des Edeka Reichenaustraße - Auto fährt E-Scooterfahrer an und flüchtet (14.08.2025)

Konstanz (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Reichenaustraße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 19 Uhr war ein 26-Jähriger mit einem E-Scooter auf dem Radweg entlang der Reichenaustraße unterwegs. An der Ampel an der Einfahrt zum Edeka hatte der Mann Grün, woraufhin er den Bereich passierte. Ein zeitgleich in das Parkhaus abbiegender Autofahrer übersah den 26-Jährigen und erfasst ihn. Ohne sich um den dabei am Bein verletzten Scooterfahrer zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch ohne anzuhalten einfach weiter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Revier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell