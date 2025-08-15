Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Höhenstraße - braunen VW Eos angefahren und geflüchtet (12./13.08.2025)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen hat ein Unbekannter ein auf der Höhenstraße geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der Unbekannte touchierte den gegenüber der Hausnummer 12 abgestellten braunen VW Eos und hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, fuhr er jedoch anschließend einfach davon.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

