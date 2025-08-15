Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Polizei ermittelt nach Körperverletzung und tätlichem Angriff in der Innenstadt - Zeugen gesucht (14.08.2025)

Rottweil (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12:30 Uhr, hat eine 38-Jährige in der Rottweiler Innenstadt einen Passanten mit einer Handtasche angegriffen und einen Polizisten verletzt.

Zwei zivile Polizeibeamte bemerkten in der Hochbrücktorstraße, wie die Frau zunächst mehrere Werbeaufsteller umwarf und ihre Handtasche kraftvoll gegen einen Passanten schwang. Im weiteren Verlauf rannte sie auf die Fahrbahn und bewegte sich in Richtung Bahnhofstraße. Dort gelang es einem der Beamten, sie am Geländer anzuhalten. Nachdem er sich als Polizist zu erkennen gab, drückte die Frau ihre Fingernägel in seine Hand und verletzte ihn leicht.

Sie wird als sehr schlank beschrieben, hat blond gefärbte Haare, trug auffallend hohe Stöckelschuhe und schrie während der Taten lautstark.

Zeugen, die die Vorfälle in der Hochbrücktorstraße oder an der Bahnhofstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

