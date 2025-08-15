Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Polizei nimmt Ladendieb nach Widerstand in Gewahrsam (14.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstagabend hat die Polizei einen 36-Jährigen nach einem Ladendiebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Gewahrsam genommen.

Gegen 21.15 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter eines Supermarktes in der Weimarstraße, wie der Mann mit zwei gefüllten Einkaufskörben den Kassenbereich verließ, ohne zu bezahlen. Polizeibeamte trafen den 36-Jährigen kurz darauf auf dem Parkplatz an, stellten seine Personalien fest und brachten die entwendeten Waren zurück.

Da der 36-Jährige in allen Filialen des Supermarktes Hausverbot hat, erhielt er zusätzlich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Nachdem er das Gelände zunächst verließ, kehrte er wenig später zurück, schrie Passanten an und versuchte erneut, den Markt zu betreten. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis und drohten die Ingewahrsamnahme an.

Kurz darauf erschien der Mann erneut vor Ort und verhielt sich aggressiv, woraufhin die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand, beleidigte die Polizisten mehrfach und griff sie tätlich an. Ein Polizist verletzte sich dabei leicht, blieb jedoch dienstfähig.

Der 36-Jährige kam nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Gewahrsamseinrichtung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell