POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Raub am Bahnhaltepunkt Stahringen - Polizei sucht Zeugen (15.08.2025)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Raub am Bahnhaltepunkt Stahringen in der Nacht auf Freitag. Gegen kurz nach 1 Uhr wartete ein 33-Jähriger an der Haltestelle in der Straße "Zum Böhlerberg" auf einen Zug, als ihn ein Unbekannter unvermittelt ansprach und nach Geld fragte. Nachdem der 33-Jährige verneinte, griff der Unbekannte ihn an und entwendete ihm schließlich mehrere hundert Euro aus dem Geldbeutel ehe er flüchtete.

Zu dem Angreifer liegt lediglich folgende Personenbeschreibung vor: etwa 185 Zentimeter groß, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und weißen Schuhen.

Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

