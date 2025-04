POL-PPKO: Dreifaches Tötungsdelikt in Weitefeld - Folgemeldung

Koblenz (ots) - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Kriminaldirektion Koblenz Bezug: Bisherige Berichterstattung vom 06.04.2025 Am frühen Sonntagmorgen (06.04.2025) sind in der Ortschaft Weitefeld im Landkreis Altenkirchen im Westerwald in einem Einfamilienhaus drei Menschen einem vorsätzlichen ...

mehr