Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Autofahrer mit über 1,9 Promille unterwegs (14.08.2025)

Singen (ots)

Beamte des Reviers Singen haben am Donnerstagabend im Siedlungsweg einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.40 Uhr teilte ein Zeuge ein Schlangenlinien fahrendes Auto mit, das beide Fahrbahnen benötige. Der Wagen konnte schließlich im Siedlungsweg angetroffen werden. Bei der Kontrolle des noch im Auto sitzenden 60 Jahre alten Fahrers befand sich ein geöffnetes, halb leeres Bier in Griffweite des Mannes. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 60-Jährige kam schließlich nicht umhin, im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen zu lassen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell