POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) 61-Jähriger wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (13.08.2025) KORREKTURMELDUNG

Konstanz (ots)

(Singen / Landkreis Konstanz) 61-Jähriger wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe (13.08.2025)

Die Polizei sucht den 61-jährigen Wilhelm D. Er verließ am Mittwoch, gegen 12 Uhr seine Wohnung in Singen und ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Personenbeschreibung:

Der Vermisste ist 174 cm groß, auffällig dünn, hat blaue Augen, graue, kurze Haare und einen Bart. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine schwarze kurze Hose, ein hellblaues T-Shirt und Hausschuhe.

Die Vermisstenfahndung inklusive Bilder wurden zentral unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/singen-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Polizei Singen unter 07731 / 8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

