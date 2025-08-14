Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht bei der St. Clemens Kirche (13.08.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Ganz unchristlich hat am Mittwoch ein Unbekannter auf der Straße "Amthausweg" vor der St. Clemens Kirche ein Auto angefahren und ist danach geflüchtet. Zwischen 14:00 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte er einen geparkten schwarzen Audi an der hinteren Stoßstange und richtete so einen Schaden von etwa 1.000 Euro an. Den Schaden meldete er nicht, sondern fuhr unerlaubt davon. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier St. Georgen, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

