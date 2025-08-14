Konstanz (ots) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Wollmatinger Straße am Mittwochnachmittag verletzt worden. Ein 35-jähriger Fordfahrer war auf der Wollmatinger Straße in Richtung Fürstenberg unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 15 entschied er sich auf der Fahrbahn zu wenden und übersah dabei einen entgegenkommenden 45-Jährigen auf einem Husquvarna ...

