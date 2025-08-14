POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Mercedes angefahren und abgehauen (13.08.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Am Mittwoch hat ein Autofahrer auf der Alleenstraße einen Mercedes angefahren und ist anschließend verschwunden. Ohne den Schaden an dem grauen Mercedes in Höhe von circa 3.000 Euro zu melden, fuhr der Unfallverursacher weg. Geparkt war das Auto auf Höhe der Hausnummer 24. Die Polizei in Schwenningen bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht (07720 / 85000).
