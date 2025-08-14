Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Gegenverkehr mit drei Leichtverletzten (13.08.2025)

VS-Villingen (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Mercedes im Gegenverkehr hat am Mittwoch der Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot einer 19-Jährigen geführt. Sie war auf der Weilenbühlstraße zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei mit einem 36-Jährigem in einem Mercedes kollidiert. Beide Fahrer, sowie eine 19-jährige Mitfahrerin im Fiat verletzten sich durch den Aufprall leicht und kamen in Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Mercedes musste mit einem Sachschaden von etwa 10.000 Euro im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Am Fiat schlagen circa 4.000 Euro zu Buche.

