BPOLI EBB: Tochter entgeht Ersatzhaft - Mutter zahlte Geldstrafe

30.04.2025 | 22:50 Uhr | Seifhennersdorf

Im Rahmen der flexiblen und mobilen Grenzkontrollen stoppte die Bundespolizei am 30. April 2025 in der Zollstraße in Seifhennersdorf um 22:50 Uhr eine aus Tschechien einreisende Autofahrerin, die per Haftbefehl gesucht wurde.

Die 24-jährige Tschechin war im Juni 2024 wegen Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nur weil ihre telefonisch informierte Mutter den offenen Gesamtbetrag inklusive Gerichtskosten in Höhe von 381,00 Euro zahlen konnte, entging ihre Tochter einer 7-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Ihr wurde die Weiterfahrt gestattet.

