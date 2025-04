BPOLI EBB: Fast Polizeiwagen gerammt

Bischofswerda (ots) - 27.04.2025 | 23:00 Uhr | Bischofswerda Am 27. April 2025 hielt sich gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Bischofswerda ein angetrunkener Mann in einem Gleis auf. Ein einfahrender Zug musste in das Nachbargleis umgeleitet werden. Nachdem der Triebfahrzeugführer den Mann auf den Bahnsteig gezogen hatte, erlitt dieser dort einen epileptischen Anfall. Ein hinzugezogener Notarzt konnte den Mann schnell wieder ...

mehr