HZA-AC: Zehn Kilo Cannabis im Kofferraum: Zollbeamte nehmen 26-Jährigen vorläufig fest // Der Mann ging dem Aachener Zoll auf der BAB 4 ins Netz

Auf der Bundesautobahn 4 bei Aachen hat am 11. März 2025 ein Auto die Aufmerksamkeit der Beamtinnen und Beamten des Aachener Zolls auf sich gezogen. Sie leiteten das Fahrzeug in die Autobahnabfahrt Weisweiler und stoppten es. Am Steuer des Autos saß ein 26-jähriger kosovarischer Staatsangehöriger. Während der Kontrolle gab der Mann auf Nachfragen der Kontrollbeamten an, weder Betäubungsmittel noch Bargeld über 10.000 Euro oder gefährliche Gegenstände mitzuführen.

Da die Zöllnerinnen und Zöllner Zweifel an der Aussage des 26-Jährigen hatten, sahen sie sich sein Fahrzeug genauer an. Im Kofferraum des Autos fand eine Beamtin schließlich eine Tasche mit insgesamt zehn Kilogramm Cannabis. Die Droge war in drei zugeschweißten Kunststoffbeuteln verpackt.

Gegen den Mann wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Schmuggler vorläufig fest. Aktuell ermittelt zuständigkeitshalber das Zollfahndungsamt Essen in der Sache.

