Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen

Lkr. Tuttlingen) - Anhänger mit Baumaschinen von Lagerplatz entwendet (05.-11.08.2025)

Emmingen (ots)

Zwischen Dienstagmorgen, 00:00 Uhr, und Montagnachmittag, 14:00 Uhr, haben Unbekannte vergangene Woche einen Anhänger samt gelagerter Baumaschinen von einem Lagerplatz in der Friedrich-Wöhler-Straße gestohlen.

Bei dem entwendeten Autoanhänger handelt es sich um einen offenen Kastenanhänger mit schwarzen Bordwänden, deren Farbe auffällig stark abblättert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Friedrich-Wöhler-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Anhängers und der Baumaschinen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter Tel. 07461 941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell