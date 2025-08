Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Polizeibericht aus Cuxhaven: Diverse Einbrüche im Stadtgebiet- Präventionstipps der Polizei Im Hafenbereich an der Kapitän-Alexander-Straße gelangten bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom 01.08.2025, 12:00 Uhr bis zum 04.08.2025, 15:00 Uhr in ein dort angelegtes Sportboot. Nähere Angaben zum Diebesgut können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Auch am Niedersachsenkai ist es am Abend des 04.08.2025 zwischen 22:00 Uhr und 23:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Boot gekommen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zutritt in den Innenraum eines Fischkutters und entwendeten unter anderem Bargeld, Geldbörse, Laptop, Tabakwaren und sog. China-Böller.

Zu einem versuchten Einbruch in die St. Petrikirche im Strichweg ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag gekommen. Unbekannte Täter schlugen mit einem Ziegelstein das Fenster zur Gemeindeküche ein. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht.

Zu einem sogenannten Tageswohnungseinbruch ist es am gestrigen Montag, 04.08.2025 zwischen 07:20 Uhr und 10:20 Uhr in der Heerstraße gekommen. Durch ein auf kippstehendes Fenster gelangten die Täter in das Einfamilienhaus der abwesenden Eigentümer. Die Folgenden Präventionstipps sollen den Bürgerinnen und Bürgern eine Hilfestellung geben:

- Wenn Sie ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit -

schließen Sie unbedingt die Haustür ab!

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher

finden jedes Versteck!

- Wenn Sie Schlüssel verlieren, wechseln Sie den

Schließzylinder aus!

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf

Nachbargrundstücken!

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit!

Allgemeine Informationen zum Thema und auch die Möglichkeit einer Einbruchschutzberatung erhalten Interessierte auch vom Präventionsteam der Polizeiinspektion Cuxhaven unter der Telefonnummer 04721-573108.

Beverstedt:

Einbruch in ein Einfamilienhaus in Beverstedt mit hohem Schaden. Unbekannte Täter gelangten am gestrigen Montag 04.08.2025 zwischen 08:00 Uhr und 15:20 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Wohnhaus in der Straße "Am Felde". Die abwesenden Eigentümer stellten bei ihrer Rückkehr fest, dass hochwertige Silbermünzen im Wert von über 6.000 Euro entwendet worden sind. Der Gesamtschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Polizeibericht aus Geestland:

Fahrerwechsel mit Folgen +++ Unfall durch Sekundenschlaf +++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Wurster Nordseeküste. Am Montag, den 04.08.2025, um 18:30 Uhr kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland einen VW in der Poststraße in Dorum. Die Polizeikräfte staunten nicht schlecht, als am Kontrollort bei Herantreten an den Pkw eine 27-jährige Geestländerin am Steuer saß, führte doch bei der ersten Feststellung des Pkw eine männliche Person das Fahrzeug. Der Grund für diesen offensichtlichen Fahrerwechsel zeigte sich schnell. Denn gegen den 27-Jährigen aus der Wurster Nordseeküste besteht ein aktuelles Fahrverbot. Ihm ist das Führen eines Kraftfahrzeuges derzeit untersagt. Gegen ihn wurde daher ein Verfahren wegen Fahrens trotz bestehenden Fahrverbots eingeleitet. Auch die Geestländerin wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen, gegen sie wurde ein Verfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven/BAB27. Die Polizei in Geestland sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am 04.08.2025 in der Zeit von 12:45 Uhr bis 15:15 Uhr ereignet haben muss. Eine bislang unbekannte Person kam mit einem Pkw nach derzeitiger Kenntnis im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle-Bremerhaven Überseehäfen (Fahrtrichtung Cuxhaven) nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier am Ende der Kreisfahrt mit einem Richtungspfeil und einem Leitpfosten. Am Unfallort konnten graue Fahrzeugteile eines deutschen Autoherstellers aufgefunden werden, der Fahrzeugführer jedoch nicht angetroffen werden. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Hagen im Bremischen/BAB27. Am 04.08.2025 ereignete sich auf der Autobahn 27, in Fahrtrichtung Cuxhaven, kurz nach der Anschlussstelle Uthlede ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Hamburger nach eigenen Angaben aufgrund von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Seitenschutzplanke kollidierte. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.7000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, da der Hamburger den Unfall nicht unverzüglich der Polizei gemeldet hat und erst deutlich verspätet die Dienststelle kontaktierte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell