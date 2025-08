Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Urkundenfälschung an einem PKW ++ Unfall mit gestohlenem Auto ++ PKW-Aufbruch ++ Verkehrsunfall mit Fahrrad

Urkundenfälschung an einem PKW

Geestland / Langen. Am 03.08.2025, gegen 20:00 Uhr, ging bei der Polizei ein Hinweis auf eine mutmaßliche illegale Müllentsorgung an einem Elektroschrottcontainer in der Imsumer Straße ein. Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Geestland konnte der vermeintliche Verursacher, ein 39-jähriger Geestländer, mit seinem PKW an dem Container angetroffen werden. Hinweise für die geschilderte unerlaubte Müllentsorgung ergaben sich keine. Jedoch fiel auf, dass die am Kennzeichen des PKW angebrachte TÜV-Plakette nicht plausibel erschien. Das Fahrzeug war laut Prüfbericht bei der letzten Hauptuntersuchung mit gefährlichen Mängeln durchgefallen. Die Beamten konnten feststellen, dass die Plakette entwendet und verbotswidrig auf das Kennzeichen aufgebracht wurde. Den Fahrzeugführer und zugleich auch Halter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Die Kennzeichen wurden noch am Kontrollort sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Unfall mit gestohlenem Auto

Otterndorf. Am Samstagabend, 02.08.25, wurde zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ein PKW auf dem Campingplatz in Otterndorf entwendet. Der Täter ist jedoch nicht weit gekommen. Nur einige hundert Meter weiter auf dem Westerwischer Weg kam der Täter mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle. Aber nicht ohne diverses Werkzeug aus dem Fahrzeug zu stehlen. Der Schaden durch den Unfall und den Diebstahl wird auf jeweils etwa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die am Samstagabend im Bereich des Krämerhus am Campingplatz in Otterndorf oder im Bereich Westerwischer Weg Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

PKW-Aufbruch

Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag, zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, wurde in der Holter Straße ein PKW aufgebrochen. Der Täter zerstörte die Heckscheibe des Fahrzeugs und entwendete aus dem Fahrzeuginneren einen Rucksack. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Verkehrsunfall mit Fahrrad unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Odisheim. Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer auf der Dorfstraße in Odisheim gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrradfahrer blieb dabei unverletzt, am PKW entstand leichter Sachschaden. Der junge Mann wollte sich zunächst von der Unfallstelle entfernen, wurde jedoch von dem geschädigten Fahrzeughalter an der Flucht gehindert. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrradfahrer unter dem Einfluss diverser legaler und illegaler Drogen stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Neben den Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht erwartet ihn zusätzlich eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetzt, wegen des Besitzes illegaler Drogen.

