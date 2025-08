Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch ++ Verkehrsunfall zwischen Kind und E-Scooter

Cuxhaven (ots)

Tageswohnungseinbruch

Schiffdorf. Gestern Nachmittag, 31.07.25, nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus in der Wesermünder Straße einzubrechen. Zwischen 15 Uhr und 17 Uhr zerstörten die Täter eine Fensterscheibe und drangen so in das Haus ein. Im Haus wurden einige Räume durchsucht. Was entwendet wurde kann noch nicht gesagt werden. Der Schaden liegt dennoch über 1.000 Euro. Zeugen, denen im Tatzeitraum Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

++++++

Verkehrsunfall in der Fußgängerzone zwischen Kind und E-Scooter - Verursacher flüchtet mit entwendetem E-Scooter

Cuxhaven. Ein 6-jähriger Junge ist gestern gegen 14 Uhr in der Fußgängerzone (Nordersteinstraße) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein 25-jähriger Cuxhavener hatte die Nordersteinstraße verbotenerweise mit dem E-Scooter befahren und war dabei mit dem Kind zusammengestoßen. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Mann, ohne sich um das Kind zu kümmern. Er wurde jedoch von Zeugen festgehalten. Den eingesetzten Polizeibeamten war sofort klar, dass der Unfall und die Flucht nicht alles ein können. Der amtsbekannte Beschuldigte stand unter Alkoholeinfluss und den E-Scooter hatte er am Vortag gestohlen. Gegen den 25-jährigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell