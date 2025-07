Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bagger gestohlen ++ Ladendiebe ++ Tageswohnungseinbruch ++ PKW nicht versichert

Cuxhaven (ots)

Bagger gestohlen

Beverstedt. In der Nacht von Dienstag, 29.07.25, auf Mittwoch, 30.07.25, entwendeten unbekannte Täter einen Bagger von einer Baustelle in Beverstedt. Die Täter öffneten den Bauzaun der Baustelle an der Straße Zum Lunebogen und entwendeten den Bagger. Wie der Abtransport der Maschine erfolgte, ist nicht bekannt. Der Schaden liegt bei über 30.000 Euro. Zeugen, die in der Zeit von etwa 18 Uhr bis zum nächsten Morgen etwa 10 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480.

++++++

Ladendiebe zum zweiten Mal erwischt

Schiffdorf-Spaden. Am gestrigen Mittwoch werden ein 21-jähriger und ein 33-jähriger aus Bremerhaven in einem Elektrofachmarkt bei Ladendiebstahl erwischt. Sie waren vom Ladendetektiv beobachtet worden, als sie von einem Artikel die Diebstahlsicherung entfernten und den Markt verlassen wollten, ohne zu bezahlen. Allerdings war dies nicht die erste Tat. Der Detektiv erkannte in den beiden Männern die gleichen Täter, die bereits drei Wochen zuvor von zwei Artikeln die Sicherung entfernten und mit der Ware den Markt verließen. Damals konnten die Täter nicht gestellt werden. Da die Beschuldigten gemeinschaftlich vorgehen und offensichtlich häufiger solche Taten begehen, sind jetzt zwei Verfahren wegen schwerem Diebstahl gegen die Männer eingeleitet worden.

++++++

Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Unbekannte Täter sind gestern N>Aschmittag zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Heerstraße eingebrochen. Der oder die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, drangen in das Haus ein und durchsuchten alle Räume. Entwendet wurde mindestens Bargeld. Zu weiterem Diebesgut kann noch nichts gesagt werden. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen, denen gestern Nachmittag Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heerstraße aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730 zu melden.

++++++

Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz

LK Cuxhaven. Am 30.07.2025 wurden durch Beamte des PK Geestland zwei Pkw mit fehlender Pflichtversicherung festgestellt. Gegen 07:30 Uhr wurde auf der BAB 27, im Bereich der Wurster Nordseeküste, ein 38-jähriger Cuxhavener mit einem Audi A3 kontrolliert. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass der Audi seit Ende Juni nicht mehr versichert ist. Gegen 13:30 Uhr wurde auf der L120 in der Stadt Geestland, Ortsteil Drangstedt, eine 60-jährige aus Steinau mit einem Ford Focus kontrolliert. Hier bestand seit Mitte April kein Versicherungsschutz mehr. In beiden Fällen wurden die Kennzeichen entsiegelt, der Fahrzeugschein entwertet und die Weiterfahrt untersagt. Da es sich in beiden Fällen bei den Fahrzeugführern nicht um die Fahrzeughalter handelte, wurden jeweils gegen die Fahrzeugführer sowie die Fahrzeughalter Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell