Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ampel entwendet ++ Kupferdiebstahl ++ Einbruch in Restaurant

Cuxhaven (ots)

Ampel entwendet

Cuxhaven. In der Zeit von Montag, 21.07.25, 22 Uhr, bis Mittwoch, 23.07.25, 21 Uhr haben unbekannte Täter die Ampel am Ende der A27 im Kreisverkehr Cuxhaven entwendet. Die Ampel war am Ende der Autobahn zur Unterstützung von Schwertransporten aufgebaut. Die Täter haben die Befestigungsschrauben abgesägt und die komplette Ampel mitgenommen. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Kupferdiebstahl von Baustelle

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 26.07.25, 15 Uhr bis Montag, 28.07.25, 7 Uhr, in eine Baustelle in der Straße Hinter der Kirche eingedrungen. Die Täter entwendeten etwa 200kg Kupferkabel und 29 Lüfterventilatoren. Der Schaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Um dieses Diebesgut abzutransportieren, müssen die Täter mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sein. Zeugen, denen im Tatzeitraum entsprechende Fahrzeuge oder verdächtige Personen im Bereich der Baustelle aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

Einbruch in Restaurant

Cuxhaven. In der Nacht von Montag, 28.07.25, 21.30 Uhr, auf Dienstag, 29.07.25, 9 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Straße Am Alten Hafen ein. Die Täter hebelten erst den Personaleingang auf und drangen so in das Gebäude ein. Hier gingen sie in einen Vorraum und hebelten einen Wertschrank auf. Entwendet wurde aus dem Schrank Bargeld. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

