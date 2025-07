Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Gemeindehaus ++ Zwei Kleintransporter aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Einbruch in Gemeindehaus

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in das Gemeindehaus der Emmaus-Gemeinde in der Regerstraße eingebrochen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und durchsuchten das Gebäude nach Diebesgut. Entwendet wurden unter anderem ein Sparschwein und diverse Schlüssel und ein Tresor. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

++++++

Zwei Kleintransporter aufgebrochen

Cuxhaven. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Bereich Segelckestraße / Balsenstraße zwei Kleintransporter aufgebrochen. Der Tatzeitraum ist bei beiden Taten identisch zwischen 21 Uhr und 7 Uhr. Bei beiden Fahrzeugen wurden aus dem Laderaum Werkzeuge entwendet. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell