Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheit im Verkehr

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sontag, 27.07.2025, teilte gegen 14 Uhr der Mitarbeiter einer Tankstelle der hiesigen Wache mit, dass soeben ein offensichtlich betrunkener Autofahrer die Tankstelle verlassen hat. Bereits auf der Fahrt zur Tankstelle kam der Polizei der beschriebene Mercedes Sprinter entgegen. Die Beamten hielten das Fahrzeug an und kontrollierten den Fahrer. Bei dem 54-jährigen aus Bochum wurde ein Atemalkoholwert von fast 2,7 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern, nahmen die Beamten auch den Fahrzeugschlüssel in Verwahrung. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

