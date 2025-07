Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Zeugenaufruf nach Diebstahl

Cuxhaven (ots)

Die Fahrt eines betrunkenen Pkw-Fahrers endet im Graben

Hagen im Bremischen-Sandstedt - Am 26.07.2025, gegen 07:40 Uhr, befuhr ein 43-jährige Bremerhavener mit seinem VW Passat die Offenwarder Straße, aus Richtung Sandstedt, in Richtung Offenwarden. Auf Grund seines alkoholisierten Zustands sowie daraus resultierender Müdigkeit kommt er nach links von der Fahrbahn ab und gerät in den Graben, wo er auch zum Stehen kommt. Er kann sich nicht selbstständig befreien und wurde mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. An dem Pkw des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Fremdschaden entstand nicht. Bei dem Unfallverursacher konnte schließlich eine Alkoholisierung in Höhe von fast 1,4 Promille festgestellt werden. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt.

Diebstahl von Mähroboter

Schiffdorf-Sellstedt - In der Zeit vom 21.07.2025 bis zum 24.07.2025 wurde ein Mähroboter aus einem Garten des Mühlenweges in Sellstedt entwendet. Der Mähroboter der Marke Husqvarna in Anthrazit hat einen Wert von ca. 2000 EUR. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Sollte es Zeugen geben, die zum Sachverhalt Hinweise geben können, werden diese gebeten sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Rufnummer 04706/948-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell