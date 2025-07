Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Überraschender Drogenfund ++ 3 Unfälle mit insgesamt 5 Verletzten

Cuxhaven (ots)

Von der Fundsache zum Drogenverstoß

Hemmoor. Am Mittwochmorgen, 23.07.2025, wurde auf der Wache des Polizeikommissariats Hemmoor eine kurz zuvor aufgefundene Damenhandtasche und eine Damenjacke abgegeben. Als der Wachhabende in der Handtasche schauen wollte, ob es denn Hinweise auf die Verliererin gibt, entdeckte er neben vielen typischen Utensilien auch mehrere kleine Beutel mit illegalen Drogen. Zum Glück fanden sich auch ausreichend Ausweispapiere. Somit wusste der Beamte auch gleich, gegen wen die Strafanzeige fertigen muss. Als der Frau, einer 42-jährigen Hemmoorerin, die legalen Gegenstände wieder ausgehändigt wurden, konnte ihr die Einleitung des Strafverfahrens gleich bekannt gegeben werden.

Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Nordholz - Motorradfahrer verletzt

Wurster Nordseeküste/Wanhöden. Am Mittwochabend, 23.07.2025, kurz nach 21 Uhr, wurden ein 21-jähriger Motorradfahrer und seine 19-jährige Sozia bei einem Verkehrsunfall auf der K14 an der BAB-Anschlussstelle Nordholz schwer verletzt. Ein 18-jähriger aus Leipzig kam mit seinem PKW aus Wanhöden und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Bremen abbiegen. Dabei unterschätzte er die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Motorrades. Bei dem Zusammenstoß werden der Fahrer des Motorrades und seine Sozia schwer verletzt und müssen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ist an dem Motorrad ein falsches Kennzeichen angebracht. Somit ist das Krad nicht zugelassen und auch nicht versichert. Daher wurden gegen den Fahrer diverse Strafverfahren eingeleitet.

Unfallflüchtiger nach Zeugenaussagen ermittelt - Fahrradfahrer verletzt

Cuxhaven. Am Mittwochmorgen, 23.07.2025, gegen 10 Uhr, wurde an der Kreuzung Abendrothstraße / Südersteinstraße eine 44-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wollte die die Kreuzung an der Fußgänger-/Radfahrerampel bei grün überqueren. Ein 35-jähriger Autofahrer kam aus der gleichen Richtung und wollte, ebenfalls bei grün, nach rechts abbiegen. Dabei übersah er die Pedelec-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Frau zu kümmern. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall beobachtet und konnten der Polizei ausreichende Hinweise zur Ermittlung des Unfallfahrers geben.

Mangelnde Ladungssicherung - Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Bremerhaven/BAB27. Am Dienstagnachmittag, 22.07.2025, wurden gegen 16.30 Uhr 2 Autofahrer bei einem Unfall auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Überseehäfen und Zentrum leicht verletzt. Ein 26-jähriger Otterndorfer hatte eine Leiter auf dem Dach seines Transporters nicht ausreichend gesichert. Als die Leiter vom Dach fiel, konnte eine 58-jährige Schiffdorferin mit einer Gefahrenbremsung der Leiter noch ausweichen, ein hinter ihr fahrender 63-jähriger Bremerhavener erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der Frau auf. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden and en PKW wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

