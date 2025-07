Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Auto gerät in den Gegenverkehr

Zwei Schwerverletzte sind das Ergebnis eines Unfalls vom Mittwoch bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.05 Uhr auf der B465 bei Ehingen. Eine 55-Jährige war mit ihrem VW von Biberach in Richtung Ehingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Auto kurz nach der Ortschaft Weisel auf die Gegenfahrbahn.

Dort stieß sie mit dem entgegenkommenden VW eines 43-Jährigen zusammen. Durch den heftigen Aufprall kamen beide Autos von der Straße ab und schleuderten in die Wiese. Der 43-Jähriger landete mit seinem Auto auf dem Dach.

Ein ebenfalls aus Biberach kommender 35-Jähriger machte eine Vollbremsung und konnte wohl dadurch einen Zusammenstoß vermeiden. Sein Skoda wurde durch umherfliegende Teile getroffen wodurch Sachschaden entstand. Die 55-JÄhriger und der 43-Jährige erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den beiden VW Golf auf jeweils 15.000 Euro, den am Skoda auf 3.000 Euro. Beide totalbeschädigten VW mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Ehingen, Berg und Kirchbierlingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 38 Personen im Einsatz. Die Bundesstraße musste gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Nach etwa zwei Stunden war die Fahrbahn wieder frei. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

