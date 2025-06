Feuerwehr München

FW-M: Frau aus Isar gerettet (AU)

Bild-Infos

Download

München (ots)

Samstag, 7. Juni 2025, 15.57 Uhr

Isar

Am Samstagnachmittag haben zwei Passanten eine etwa 30-jährige Frau aus der Isar gerettet. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in eine Klinik transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen entdeckten die beiden Männer die treibende Frau in der Isar, wählten den Notruf und retteten sie zusammen mit kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräften der Polizei auf eine Böschung.

Als die alarmierten Rettungskräfte eintrafen, leiteten sie umgehend die medizinische Versorgung der bewusstlosen Frau ein. Da die Böschung von Wasser umringt und eine Zufahrt für den Rettungswagen somit ausgeschlossen war, trugen und zogen die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei die Frau mithilfe einer Schleifkorbtrage über das unwegsame Gelände.

An einer Brücke konnten sie die Patientin wieder an die Rettungswagenbesatzung übergeben. Diese hatte inzwischen alles für die weitere Behandlung und den anschließenden Transport in die Klinik vorbereitet. So konnte nach kurzer Zeit und einer weiteren Sicherung der Atemwege die Frau in den Schockraum gefahren werden.

Über ihren derzeitigen Gesundheitszustand besitzt die Feuerwehr keine Kenntnisse.

Die Polizei ermittelt den genauen Sachverhalt.

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell