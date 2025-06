FW-M: Brennendes Motorrad auf der Autobahn (Forstenried)

München (ots) - Montag, 2. Juni 2025; 21.43 Uhr Rüthlingstraße Gestern ist es abends zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen, welches einen umfangreichen Einsatz der Feuerwehr nötig machte. Ein Bewohner musste in eine Klinik gebracht werden. Der Leitstelle wurde gemeldet, dass im Treppenhaus eines sechsstöckigen Mietshauses Unrat in Brand geraten war, ...

