FW-M: Kleinbrand fordert Schwerverletzten (Neuhausen-Nymphenburg)

München (ots) - Sonntag, 1. Juni 2025, 7.46 Uhr Grasmeierstraße Ein Aufzug ist so festgesteckt, dass der Techniker die Feuerwehr München zu Hilfe zog. Am frühen Vormittag rief ein Aufzugstechniker in der Leitstelle München an und schilderte, dass er bereits seit mehreren Stunden versuche, einen stecken gebliebenen Aufzug wieder in Gang zu setzen. Da alle Versuche erfolglos blieben und sich die Insassen nun meldeten, ...

mehr