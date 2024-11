Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Laurenburg. Kraftfahrer stand unter Drogeneinfluss

Laurenburg (ots)

Am Sonntag, den 24. November, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Diez gegen 15:15 Uhr in der Obernhofer Straße einen 26-jährigen Kradfahrer aus der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, da an dem Kleinkraftrad ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht war. Wie sich bei der Kontrolle bestätigte, lag für das Krad kein gültiger Versicherungsschutz vor. Zudem verfügte der 26-Jährige nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Weiterhin stellten die Beamten starke Anzeichen dafür fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er räumte auch ein, am Vorabend mehrere Joints geraucht zu haben. Ein durchgeführter Drogentest verlief dann erwartungsgemäß positiv. Die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung mehrerer Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren waren die ggfls. kostspielige Folge.

