Am Dienstag zog die Polizei in Göppingen und Faurndau mehrere Raser aus dem Verkehr.

Am Abend führte die Polizei Göppingen mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Dass diese erforderlich sind, zeigte wieder einmal das Ergebnis der Kontrollen.

Um 21.36 Uhr stoppten die Beamten einen 31-jährigen Raser in der Ulmer Straße in Göppingen. Der überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerorts mit 45 km/h. Den Audi-Fahrer erwartet nun, neben einem Bußgeld von mindestens 400 Euro, auch ein Fahrverbot von einem Monat.

Nur kurze Zeit später, um 21.50 Uhr, stoppte die Polizei einen weiteren Autofahrer. Der 22-Jährige war mit seinem BMW mit 36 km/h ebenfalls deutlich zu schnell unterwegs. Auch ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mindestens 260 Euro.

Auch in der Stuttgarter Straße in Faurndau richteten die Beamten etwas später eine Kontrollstelle ein. Dort stoppten sie gegen 23 Uhr und innerhalb kürzester Zeit zwei 19-Jährige. Die beiden Fahrer waren innerorts mit 21 und 28 km/h deutlich zu schnell. Beide erwartet nun ein Bußgeld.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen im Bereich Göppingen an. Zur Sicherheit aller.

Hinweis der Polizei:

An eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse können Bürgerinnen und Bürger auffällige Autos wie Raser und Poser melden. Hinweise mit Tag, Uhrzeit, Ort, Kennzeichen, Farbe und Typ des Fahrzeugs und einer Beschreibung des auffälligen Verhaltens können an ulm.pp.poser@polizei.bwl.de gesandt werden. Natürlich nimmt die Polizei diese Hinweise auch telefonisch (Tel. 0731/1880) oder persönlich entgegen. Sie bittet aber darum, zeitlich dringende Ereignisse nicht per E-Mail, sondern telefonisch zu melden.

