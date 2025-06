Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer nach Unfallflucht gestellt

Recklinghausen (ots)

Ein Mann aus Essen war am Mittwochnachmittag mit seinem Auto unterwegs - ohne gültigen Führerschein und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ein 28-Jähriger aus Essen fuhr gestern gegen 15:00 Uhr stadtauswärts auf der Essener Straße. Als er die Fahrspur wechseln wollte, stieß er mit einem Bus zusammen. Der Essener hielt zwar kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne mit dem Busfahrer zu sprechen. Weiterhin touchierte er ein Auto eines 44-jährigen Bottropers. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Unfallflucht und folgte dem Autofahrer über die Stadtgrenze. Im Bereich der Dellwiger Straße konnte eine Streife aus Essen den 28-Jährigen anhalten und stellen. Die Beschädigungen an seinem Auto passen zum Unfallbild an den anderen Fahrzeugen. Vor Ort ergab sich der Verdacht, dass der Essener vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Weiterhin hat der Mann keinen gültigen Führerschein. Die Polizei Recklinghausen nahm den Unfall auf und schrieb entsprechende Anzeigen. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5500 Euro geschätzt.

