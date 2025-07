Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Jugendlichen kam es am Dienstag in Heidenheim.

Kurz nach 20 Uhr befanden sich die beiden 15-Jährigen am Bahnhof. Dort trafen sie auf zwei weitere Jugendliche. Es kam zu einem Streitgespräch, der in einer Auseinandersetzung mündete. Die eine Partei schlug mit Fäusten und Füßen auf die Anderen ein, während einer der 15-Jährigen dann sich nicht anders zu helfen wusste, als mit einem Tierabwehrspray auf die Angreifer zu sprühen. Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten zwei Beteiligte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun die Hintergründe zu ermitteln und wer in welcher Form nun beteiligt war.

