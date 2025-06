Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (18.06.2025) brachen noch unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen ein. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür des Geschäftes auf und konnten sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Im Verkaufsraum brachen sie die Kasse auf und stahlen das enthaltene Bargeld in dreistelliger Höhe. Außerdem entwendeten sie Geschäftsunterlagen und einen Laptop. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Bereits in der Nacht zum Montag (16.06.2025) hatten sich noch Unbekannte an einem Kühlschrank zu schaffen gemacht, der sich vor dem Geschäft befindet. Sie brachen das Schloss auf und stahlen etwa 70 Dosen eines Energydrinks im Wert von rund 100 Euro daraus. Ob die beiden Taten zusammenhängen, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen.

