POL-HRO: Tatverdächtiger nach Raub in Untersuchungshaft

Gestern Abend gelang es der Schweriner Polizei, einen 25-jährigen Mann nach einem Raub festzunehmen. Entscheidende Hinweise von Zeugen zur Fluchtrichtung führten die Beamten zum Versteck des Tatverdächtigen. Mittlerweile befindet sich der 25-jährige Georgier in Untersuchungshaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen riss der Täter dem 61-jährigen deutschen Geschädigten eine Tasche aus der Hand und flüchtete. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr in der Moritz-Wiggers-Straße. Zeugen versuchten, den Mann an der Flucht zu hindern. Daraufhin soll der 25-Jährige einen waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben. Die aufmerksamen Zeugen beobachteten die Fluchtrichtung des Täters und informierten umgehend die Polizei. Die eingesetzten Beamten konnten den Tatverdächtigen schließlich in einem Hinterhof festnehmen. Auch die entwendete Tasche des Geschädigten wurde sichergestellt. Bei der Absuche des Fluchtwegs fanden die Einsatzkräfte eine Schreckschusswaffe, bei der es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin hat das Amtsgericht Schwerin Haftbefehl gegen den 25-Jährigen erlassen und den Vollzug angeordnet. Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.

