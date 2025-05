POL-HRO: Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität in Rostock 2024

Schwerin (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags verunfallte ein Motorradfahrer im Schweriner Stadtteil Krebsförden auf dem Weg zur Arbeit. Der 59-jährige Deutsche fuhr aus der Straße "Elleried" und verlor auf dem Beschleunigungsstreifen zur Umgehungsstraße B 106 die Kontrolle über sein Zweirad. Aus noch ungeklärter Ursache kam er in der Folge zu Fall. Weitere Verkehrsteilnehmer waren in den ...

mehr