Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streit zweier Frauen eskaliert - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Obere Straße, Freitag, 03.01.2025, 09:30 Uhr - 10:00 Uhr

NORTHEIM (Sti)

Am Freitagmorgen gerieten zwei Frauen im Alter von 38 und 57 Jahren auf einem Parkplatz vor der St. Sixti Kirche in der Oberen Straße in Northeim in einen Streit.

Im weiteren Verlauf kam es auch zu einem Handgemenge zwischen den beiden Northeimerinnen, wobei die Jüngere von der Älteren mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde.

Als die 38-jährige Frau danach mit einem Pkw wegfahren wollte, kam es durch die 57-jährige Frau noch zu einer Sachbeschädigung am Pkw der 38-Jährigen. Hierbei soll der Deckel eines Kochtopfes verwendet worden sein.

Nach der Auseinandersetzung zeigten die beiden Frauen den Vorfall bei der Polizei an.

Es bestehen jedoch gegensätzliche Schilderungen zum Tatablauf.

Laut Angaben der beteiligten Frauen sollen mehrere Menschen versucht haben den Streit zu schlichten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden daher gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell