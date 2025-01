POL-ME: Online-Betrug: Unbekannte erbeuten mehrere hundert Euro - Erkrath - 2501074

Polizei Mettmann

Online-Betrug: Unbekannte erbeuten mehrere hundert Euro - Erkrath - 2501074

Mettmann

Am Montag, 20. Januar 2025, wurde ein 81 Jahre alter Erkrather Opfer eines Betrugs. Ein angeblicher Mitarbeiter eines bekannten Online-Bezahldienstes erfragte widerrechtlich persönliche Daten des Mannes und buchte anschließend mehrere hundert Euro von dem Konto des Seniors ab.

Das ist der aktuelle Ermittlungsstand:

Gegen 14 Uhr erhielt der 81-Jährige einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich in betrügerischer Weise als Mitarbeiter des Online-Bezahldienstes ausgab. Dieser erklärte, dass ein Betrag vom Konto des Erkrathers abgebucht und für Bitcoins ausgegeben wurde.

Da die angebliche Abbuchung nicht durch den Senior erfolgt war, wies der Unbekannte ihn an, die Buchung zu beheben. Der Anrufer forderte ihn auf, sich am Computer auf einer Webadresse anzumelden und erfragte persönliche Daten. Zudem sollte der 81-Jährige seinen Personalausweis abfotografieren. Er sprach insgesamt mit zwei Männern im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, die jeweils über einen niederländischen Akzent verfügten.

Nach Beendigung des Telefonats und durch den Hinweis seiner Bank fiel dem Senior auf, dass mehrere hundert Euro von seinem Konto abgebucht worden waren.

Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche und stellt klar:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Geld, Schmuck oder Kontodaten gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

