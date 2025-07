Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Berghülen - Von der Straße abgekommen

Gegen einen Baum prallte am Mittwoch ein Autofahrer bei Berghülen.

Ulm (ots)

Um 7.55 Uhr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Chevrolet auf der Landstraße 1236 von Blaubeuren-Asch kommend in Richtung Bühlenhausen. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer am Ortsbeginn von Bühlenhausen nach links von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der Fahrer hatte Glück und erlitt nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei Blaubeuren nahm den Unfall auf. Der Schaden am Chevrolet wird auf 3.000 Euro, der am Obstbaum auf rund 500 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto.

++++1330699 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell